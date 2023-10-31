DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım oyuncuları dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele edecek. Kaybeden takım daha sonra kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak ve eleme potasına giden isim belli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden takım ve yarışmacı belli olunca haberimize eklenecektir.