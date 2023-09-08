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        Haberler Televizyon MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK: MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı ve 7 Eylül 2023 MasterChef haftanın eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star Türkiye son bölümünde 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Balıkesir'e giden MasterChef yarışmacıları en başarılı menüyü hazırlamaya çalıştı. Başarılı olan takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takım 5. ve 6. eleme adayını potaya gönderdi. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 00:18 Güncelleme: 08.09.2023 - 00:18
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        • 1

          7 Eylül 2023 Perşembe akşamı MasterChef All Star Türkiye son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılar 3. takım dokunulmazlık oyunu için Balıkesir'e gitti. En iyi menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Ardından 5. ve 6. eleme adayları seçildi. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu?

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef All Star son bölümde takım dokunulmazlığı için Balıkesir'in yöresel yemeklerinden menü hazırlayan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Mehmet, Danilo, Somer Şef ve diğer jürilerin oylamaları sonucunda dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Takım dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Barış oldu.

        • 4

          MASTERCHEF 5. VE 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          7 Eylül MasterChef All Star son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan Barış 5. eleme adayı olarak Tolga'yı seçti. 6. eleme adayı ise Tanya oldu.

        • 5

          MASTERCHEF POTAYA GİDEN ELEME ADAYLARI

          1. Eleme adayı: Ayaz (Mavi takım)

          2. Eleme adayı: Suna (Mavi takım)

          3. Eleme adayı: Hasan (Mavi takım)

          4. Eleme adayı: Sefa (Mavi takım)

          5. Eleme adayı: Tolga (Kırmızı takım)

          6. Eleme adayı: Tanya (Kırmızı takım)

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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