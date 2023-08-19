MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı! İşte 19 Ağustos MasterChef'te yaşananlar!
MasterChef Türkiye All Star'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dokunulmazlık oyununda Kilis tava ile yaşanan kıyasıya yarış için gözler ekranlara çevrildi. Peki, 19 Ağustos MasterChef haftanın dokunulmazlık oyununu kim, hangi takıma aldı? İşte merak edilen ayrıntılar...
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MasterChef Türkiye'de gözler haftanın dokunulmazlık oyununa çevrildi. Yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için birbirinden lezzetli yemekler yaparak jürilere sunacaklar. İşte "MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" sorusun yanıtı ile son bölümde yaşananlar...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Eleme adayları Esra, Sergen, Sefa, Rıfat, Azize ve Alican oldu.
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