MasterChef Türkiye kim kazandı? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kırmızı ve Mavi takım Esnaf Menüsü ile elemeye gitmemek için mücadele verdi. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. İşte, MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...
MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Şefler bu akşam dokunulmazlık yarışı için takımlardan Esnaf Menüsü verdi. Kırmızı ve Mavi takım kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı oldu.
MEHMET ŞEF'İ SİNİRLENDİREN OLAY!
MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası şefler tadım yaparken sezonun en gergin anları yaşandı. Tabağını yetiştirememesine rağmen şeflerin önüne götüren Furkan Mehmet Şef'in gazabına uğradı. Sert eleştirilerin ardından gözyaşlarını tutamayan genç yarışmacı Furkan şeflerden izin aldıktan sonra stüdyodan ayrıldı...
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eleme potasına giden Mavi takım, kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Berker, Emir, Ayyüce, Duygu, Esra, Ebru, Özgül ve Furkan Somer Şef'in 'Ördek Gözleme' yemeği için yarıştı. En iyi tabağı çıkaran Berker bireysel dokunulmazlığı kazandı. Berker ilk eleme potasına Duygu'yu gönderdi. Emir, Furkan ve Esra 4 oyla berabere kaldı. Mavi takım kaptanı Esra ikinci eleme adayını Furkan olarak belirledi.
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