MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı

MasterChef Türkiye’de eleme adayı heyecanı yaşanıyor. Hafta başında yeniden kurulan Mavi takım ve Kırmızı takım arasında 29 Ağustos 2020 tarihli MasterChef’in 40. bölümünde 3. Dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet var. Büyük Taarruz’un başladığı Afyon’da şehrin yöresel yemeklerini özel misafirlerine yaparak dokunulmazlık oyununu oynandı. Bu oyun ile birlikte kaybeden takımda oynanacak bireysel dokunulmazlık oyunu ve oylama ile 5. ve 6. eleme adayları belirlenecek. Böylece bu haftanın 6. Eleme adayı ortaya çıkmış olacak. Peki, MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef 2020’de bu hafta kimler eleme adayı oldu? Merak edilenlerin yanıtı birazdan burada...
DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA YAPILAN MENÜ
Afyon'da Kocatepe Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nda takımlar, şu yöresel yemekleri yaparak yarışacak;
Tandır çorbası
Illıbada sarması ( başlangıç )
Haşhaşlı bükme ( ara sıcak )
Afyon Kebabı ( Ana yemek )
Vişneli ekmek tatlısı
MASTERCHEF’TE 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye’de dün akşam özel misafirlere yapılacak yemekler ile dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Haftanın son dokunulmazlık oyununda Afyon’un meşhur yöresel yemeklerinde oluşan bir menü, değerli konuklar tarafından tadıldıktan sonra oylandı. Kırmızı takım, Mavi takıma büyük fark atarak 3. dokunulmazlık oyununu kazandı.
Tadım sonra yemeklere göre takımların aldıkları oylar şöyle oldu;
-Tandır çorbası
8-4 Kırmızı takım
-İllibada sarması ( başlangıç )
11-1
-haşhaşlı bükme ( ara sıcak )
6-6
-Afyon Kebabı ( Ana yemek )
7-5 kırmızı takım
-Vişneli ekmek tatlısı
12-0 kırmızı takım
toplamda 44-16 kırmızı takım
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef’te dün akşam dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda dört yarışmacı arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verildi. Eleme potasına girmek istemeyen yarışmacıları, ana ürün beyin olan yaratıcı bir yemek ile şeflerin karşısına çıktı. Şefler tadım sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazananın Eray olduğunu açıklad
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef’te dün akşam dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda dört yarışmacı arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesi verildi. Eleme potasına girmek istemeyen yarışmacıları, ana ürün beyin olan yaratıcı bir yemek ile şeflerin karşısına çıktı. Şefler tadım sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazananın Eray olduğunu açıkladMasterChef Türkiye'nin Salı günü yapılan dokunulmazlık oyununu sonrasında haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Gülşah olmuş ve eleme potasına Emir'i göndermişti. Sonrasında mavi takımda ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Altı yarışmacı arasından adı en çok Ayyüce, gecenin ikinci eleme adayı oldu. Böylece ilk eleme adayları Emir ve Ayyüce oldu.
Haftanın 2. Dokunulmazlık oyununu yine kırmızı takımın kazandı. Mavi takımda bir kez daha bireysel dokunulmazlık oynadı. Bireysel dokunulmazlığı MasterChef Duygu kazandı ve MasterChef Uğur'u 3. eleme adayı olarak belirledi. Mavi takımda yapılan oylama sonrasında en çok adı yazılan Gülşah ise 4. eleme adayı oldu.
Dokunulmazlık oyunu sonrasında Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dört yarışmacı arasından en iyi tabağı çıkaran Eray oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray, eleme potasına gönderdiği Berk, MasterChef'te haftanın 5. eleme adayı oldu.
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