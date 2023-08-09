MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, yaz sebzeleri ve unlardan oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi bu akşam belli olacak.