MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Metin dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın 3. dokunulmazlığını kazanan Metin 5. eleme adayı olarak Dilan'ı seçti. 6. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Serpilay oldu.