MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayları
MasterChef Türkiye All Star hız kesmeden devam ediyor. 8 Ağustos akşamı ekranlara gelen yeni bölümde MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleriyle en başarılı tabağı çıkaran takım dokunulmaz olurken; kaybeden takımdan eleme adayları çıkardı. İşte, 8 Ağustos 2023 Salı akşamı MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar...
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MasterChef Türkiye’de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Verilen yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri dokunulmazlık oyununu kazandı. İşte, 8 Ağustos MasterChef'te ilk eleme adayları ve son bölümde yaşananları bir araya getirdik...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu. İkinci turda mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Tanya oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın ilk eleme adayları Eda ve Çağatay oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Sergen
Tahsin
Dilara
Ayaz
Tolga
Azize
Suna
Alican
Gamze
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KIRMIZI TAKIM
Barbaros
Eray
Tanya
Sefa
Esra
Batuhan
Çağatay
Barış
Eda
Mert
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.
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