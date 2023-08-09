MasterChef Türkiye’de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Verilen yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri dokunulmazlık oyununu kazandı. İşte, 8 Ağustos MasterChef'te ilk eleme adayları ve son bölümde yaşananları bir araya getirdik...