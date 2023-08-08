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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayları

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayları

        MasterChef Türkiye All Star hız kesmeden devam ediyor. 8 Ağustos akşamı ekranlara gelen yeni bölümde MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleriyle en başarılı tabağı çıkaran takım dokunulmaz olurken; kaybeden takımdan bir isim de eleme adayı olacak. İşte, 8 Ağustos 2023 Salı akşamı MasterChef eleme adayı ve son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 19:28
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        • 1

          MasterChef Türkiye’de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Verilen yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele eden takımlardan biri dokunulmazlık oyununu kazanacak. İşte, MasterChef'te ilk eleme adayı ve son bölümde yaşananları bir araya getirdik...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          MasterChef Türkiye All Star'da dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kazanan takım netleştiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          MasterChef'te eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM

          Sergen

          Tahsin

          Dilara

          Ayaz

          Tolga

          Azize

          Suna

          Alican

          Gamze

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Barbaros

          Eray

          Tanya

          Sefa

          Esra

          Batuhan

          Çağatay

          Barış

          Eda

          Mert

        • 6

          MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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