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        Haberler Televizyon Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Aralık MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Aralık MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef 2023 All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 19:21 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:21
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından MasterChef Allstar'da bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF 7 ARALIK ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

          MasterChef'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde potaya giren isim belli olacak. Haberimizin içeriği güncellenecektir.

        • 3

          SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Esra'nın potaya gitmesinin ardından dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Cemre potaya gitti.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Kıvanç (Kaptan), Dilara, Esra, Barbaros, Cemre

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Sergen (Kaptan), Tahsin, Batuhan, Eren, Hasan

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

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