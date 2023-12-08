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        Haberler Televizyon Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Aralık 2023 MasterChef All Star son eleme adayı kim oldu?

        Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Aralık MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef 2023 All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 00:46 Güncelleme: 08.12.2023 - 00:46
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından MasterChef Allstar'da dün akşam haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 7 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF 7 ARALIK ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

          MasterChef'te takım oyununu kazanan ekip kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Günün sonunda Dilara şeflerin değerlendirmesi sonucunda bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Gecenin eleme adayı ise Kıvanç oldu.

        • 3

          SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Esra'nın potaya gitmesinin ardından dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası Cemre potaya gitti.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Kıvanç (Kaptan), Dilara, Esra, Barbaros, Cemre

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Sergen (Kaptan), Tahsin, Batuhan, Eren, Hasan

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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