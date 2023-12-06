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        Haberler Televizyon Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından MasterChef Allstar'da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 19:58 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:58
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        • 1

          TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef 2023 All Star’ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı detayları şöyle; 5 aralık günü oynanan oyunların ardından potaya giren ilk isim Esra oldu.

        • 3

          MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'in yeni bölümü bu akşa 20.00'da başlayacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde dokunulmazlığı kazanan ve potaya giren isim netleşecek.

        • 4

          MAVİ TAKIM

          Kıvanç (Kaptan), Dilara, Esra, Barbaros, Cemre

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Sergen (Kaptan), Tahsin, Batuhan, Eren, Hasan

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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