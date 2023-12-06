Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışmalarından MasterChef Allstar'da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
- 1
TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef 2023 All Star’ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 6 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
- 2
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı detayları şöyle; 5 aralık günü oynanan oyunların ardından potaya giren ilk isim Esra oldu.
- 3
MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in yeni bölümü bu akşa 20.00'da başlayacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde dokunulmazlığı kazanan ve potaya giren isim netleşecek.
-
- 4
MAVİ TAKIM
Kıvanç (Kaptan), Dilara, Esra, Barbaros, Cemre
- 5
KIRMIZI TAKIM
Sergen (Kaptan), Tahsin, Batuhan, Eren, Hasan