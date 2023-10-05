MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayları bugün oynanacak dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Fransız yemeklerini yapmaya çalıştılar. İzleyiciler için "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 4 Ekim 2023 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...
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Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için ocak başına geçti. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, 4 Ekim 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 4 Ekim akşamı yarışmacılar Fransız mutfağından yemekler yaptılar. Şeflerin açıkladığı menü; Salade de Poulpe, Vichyssoise, Souffle Au Fromage, Pissaladiere, Confit De Canard & Lyon Patates Salatası, Beef Bourguignon & Patates Püresi, Crepes Suzette'den oluştu. Mavi ve kırmızı takım tüm hünerlerini sergilerken; MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Mangal pişirme tekniği kullanarak yapılan yemeklerin ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Azize oldu. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı Kerem ile Tanya oldu.
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Azize ilk eleme adayı olarak Hasan'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucu Cemre oldu.
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MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Barbaros - Kaptan
Kıvanç
Metin
Tahsin
Ayaz
Tolga
Esra
Alican
Barış
Eda
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Kırmızı Takım
Kerem - Kaptan
Hasan
Eren
Sergen
Azize
Dilara
Cemre
Batuhan
Tanya
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EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.
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