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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu, kim elendi?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Dokunulmazlık oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, Karadeniz mutfağına özgü 9 çeşit yemek (Kuymak, hamsikoli, ısırgan çorbası, kaygana, fasulye diblesi, siron, kaz tiridi, hamsi kuşu, pepeçura) yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı yeni bölümde takım oyununun kaybeden ekip bireysel dokunulmazlığı almak için tezgah başına geçecek. İşte 3 Ekim Salı MasterChef haftanın eleme adayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 19:47 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:47
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        • 1

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kaptanlık oyunu sonrasında mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ilk dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verecek. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş yarışmaya veda etmişti. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan Karadeniz mutfağına özgü 9 çeşit (Kuymak, hamsikoli, ısırgan çorbası, kaygana, fasulye diblesi, siron, kaz tiridi, hamsi kuşu, pepeçura) yemek yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 1. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı birinci dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF'TE YENİ TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          Mavi Takım

          Barbaros - Kaptan

          Kıvanç

          Metin

          Tahsin

          Ayaz

          Tolga

          Esra

          Alican

          Barış

          Eda

        • 6

          Kırmızı Takım

          Kerem - Kaptan

          Hasan

          Eren

          Sergen

          Azize

          Dilara

          Cemre

          Batuhan

          Tanya

        • 7

          EN SON MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef'te 1 Ekim akşamı elenen yarışmacı 2018 yılının şampiyonu Uğur Kardaş oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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