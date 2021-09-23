MasterChef Türkiye'de bu akşam 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?



Haftanın ilk oyununu kaybeden mavi takım olmuştu. İkinci takım oyununun kazananı mavi takım olarak belirlendi. Börek düellosunda kaybeden kırmızı takım, yaratıcılık turunda yarıştı. Dokunulmazlığı alan ise Tahsin oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 22 EYLÜL



İlk eleme adayı Mustafa oldu. İkinci aday ise Sergen olarak açıklandı. Üçüncü aday ise Tahsin'in seçimi ile Emre oldu. Dördüncü aday oy çoğunluğu ile Hamza seçildi.