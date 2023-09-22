MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Eylül MasterChef eleme adayları kimler oldu?
TV8'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacak. Söz konusu oyunla ilgili olarak en çok; 21 Eylül Perşembe günü MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve bireysel dokunulmazlığı kim kazandı sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...
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MasterChef Türkiye'de bir dokunulmazlık oyunu için daha beklenen gün geldi çattı. Yeni takımların belli olmasının ardından ilk 4 eleme adayı belli oldu ve gözler bugünkü dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, yarışamının sevenlerinin büyük bir heyecanla araştırdığı konuya dair detaylar...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oluyor. Bu akşamın kazanan takımı kırmızı takım oldu...
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ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te gün itibariyle bu akşamki oyunu sonrası eleme adayları şöyle oluştu;
Kerem, Dilara, Barbaros, Sefa, Sergen ve Azize...
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te takımlar belli oldu.
Mavi takım
Ayaz (Kaptan)
Kıvanç
Tahsin
Hasan
Azize
Sergen
Barış
Tanya
Alican
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Kırmızı takım
Kerem (Kaptan)
Barbaros
Esra
Dilara
Tolga
Batuhan
Sefa
Eda
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