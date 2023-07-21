Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 20 Temmuz 2023 MasterChef haftanın eleme adayları kim ve hangi yarışması oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 20 Temmuz MasterChef eleme adayları kim oldu?

        MasterChef All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Günün konseptinde jüri üyeleri yarışmacılardan, kuru bakliyatlar, taze yeşillikler, baharatlardan yemek yapmalarını istedi. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı MasterChef'te, 3. dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 5. ve 6. eleme adayları yapılan değerlendirmeler sonucunda bu akşam belli olacak. İşte 20 Temmuz 2023 MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı ve tansiyon hiç düşmediği MasterChef'te mavi ve kırmızı takım 3. dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 20 Temmuz MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        • 2

          MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te takım oyunu için nefesler tutuldu. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam son kez karşı karşıya geldi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın son takım oyununun galibi kırmızı takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sergen bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Gecenin 5. ve 6. eleme adaylarıEda ve Burcu oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Eda - (Mavi takım kaptanı)

          Çağatay

          Burcu

          Sergen

          Ayaz

          Esra

          Suna

          Mert

          Sefa

          Rıfat

        • 6

          Barış - (Kırmızı takım kaptanı)

          Tahsin

          Dilara

          Büşra

          Eray

          Tanya

          Batuhan

          Gamze

          Tolga

          Berker

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        "Seni özlemek de güzel"
        "Seni özlemek de güzel"
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme