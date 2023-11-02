MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu 2 Kasım akşamı oynandı. MasterChef'te yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti ve eleme potasına giden aday belli oldu. İşte 2 Kasım 2023 MasterChef All Star haftanın beşinci ve altıncı eleme adayları...
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MasterChef All Star Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık gecesinde yarışmacılar takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Takım dokunulmazlığı kaybeden ekip içerisinde 5. ve 6. eleme adayları belirlendi. Peki "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler....
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1 KASIM 2023 (DÜN AKŞAM) MASTERCHEF YARIŞMASINDA NELER OLDU?
1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait yöresel lezzetler yaptı. Jüri değerlendirmesi sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Esra oldu.
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MASTERCHEF'TE (2 KASIM) DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef All Star Türkiye yarışmasında üçüncü dokunulmazlık yarışması 2 Kasım Perşembe akşamında heyecanla devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF'TE (2 KASIM) ELEME ADAYI KİM OLDU?
Takım dokunulmazlığını kaybeden ekip arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor, ardından yarışmacılar eleme adaylarını seçiyor. Bu akşam bireysel dokunulmazlık oyununun ardından 5. ve 6. eleme adayı belirlenince haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACILAR
1. Eleme adayı: Cemre
2. Eleme adayı: Alican
3. Eleme adayı: Tolga
4. Eleme adayı: Barış