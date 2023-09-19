MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Eylül MasterChef yeni takımlar nasıl oldu?
TV8'in bu sezon da büyük bir heyecana sahne olan fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Söz konusu oyunla ilgili olarak en çok; 19 Eylül Salı günü MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı ve yeni takımlar nasıl oldu sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar...
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MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Kaptanlık oyunu sonrası yeni takımların belli olmasının ardından gözler dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, yarışamının sevenlerinin büyük bir heyecanla araştırdığı konuya dair detaylar...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu başladı. Oyun biter bitmez kazanan takım haberimizde yer alacak...
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MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? KAPTANLAR KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Ayaz oldu. Mavi takım kaptanı Ayaz kırmızı takım kaptanı olarak Kerem'i seçti.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te takımlar belli oldu.
Mavi takım
Ayaz (Kaptan)
Kıvanç
Tahsin
Hasan
Azize
Sergen
Barış
Tanya
Alican
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Kırmızı takım
Kerem (Kaptan)
Barbaros
Esra
Dilara
Tolga
Batuhan
Sefa
Eda
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MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?
Kırmızı ve mavi takımdan potaya dahil olan; Dilara, Serger, Ayaz, Gamze, Barbaros, Sefa ve Eda eleme gecesinde iki aşamalı ''Tamam mı, devam mı?'' oyununa çıktı.
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Şefler ilk aşamada yarışmacılardan pikan cevizi ve taze kekik ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Bu aşamada tabakları başarılı olan Dilara, Sergen, Barbaros ilk aşamada potadan kurtulan isimler oldu.
Eda, Sefa, Gamze ve Ayaz ikinci aşamada Mehmet Şef'in ''tavuk ciğeri'' tabağını çıkardı. Son turun birincisi Ayaz, ikincisi Eda oldu. Son ikiye Gamze ile Sefa kaldı ve Gamze MasterChef'e veda etti...