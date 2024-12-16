Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 16 Aralık? MasterChef ilk 6'ya kim kaldı, önlüğü kim aldı?

        MasterChef'te ceketler sahibini buluyor!

        MasterChef Türkiye'te takım oyunları sona erdi. Yarışmacı sayısının 7'ye düşmesi sonucunda MasterChef'te rekabetin dozu artıyor. MasterChef'in bu haftaki konuğu eski yarışmacılardan Hasan Biltekin oldu. MasterChef'te her gün kaşık almış bir tabak yaptı. Başarılı olan yarışmacı hafta boyu dokunulmazlık aldı. İlk etabın konusu MasterChef Hasan'ın daha önce kaşık aldığı 'Ormanda İlkbahar' tatlısı olurken, ikinci etabın konusu ise 'kuzu kulağı ve isot salçasından yaratıcı bir yemek oldu. İşte MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 21:08 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te eleme gecesine Alper'in vedası damga vurdu. Alper'in elenmesi yarışmacılar ve şefler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Eleme gecesinin ardından ise yarışmacılar hafta boyu dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçti. Peki, "MasterChef'te ilk 6'ya kim kaldı, dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte 16 Aralık Pazartesi MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF'TE İLK 6'YA KİM KALDI?

          MasterChef yeni bölümünde en çok puanı alan yarışmacı ilk 6'ya girme başarısı gösterdi. İlk 6'ya giren yarışmacı şeflerin puanlaması sonucunda Beyza oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          MasterChef'te en başarılı tabağı yapan Beyza ilk 6'ya girerek hafta boyu dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE SON 7'YE KİMLER KALDI?

          Kerem

          Şirin

          Onur

          Beyza

          Erim

          Semih

          Eda

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 ARALIK?

          MasterChef'te elenen son isim Alper oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        ABD'de okula saldırı
        ABD'de okula saldırı
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        Barışmadılar çünkü...
        Barışmadılar çünkü...
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Habertürk Anasayfa