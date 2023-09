MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Kıran kıran mücadelelere sahne olacak yarışmada günün konsepti künefe oldu. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı ve tansiyon hiç düşmediği MasterChef'te mavi ve kırmızı takım 2. dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Eylül 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Eylül MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...