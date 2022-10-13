MasterChef yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Programın 11 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım kaptanları belli olurken, dokunulmazlığı kazanan takım ise mavi takım oldu. Yarışmanın 12 Ekim Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim belli olurken programı severek takip edenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorusunayanıt arıyor. İşte, 12 Ekim 2022 MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı detayları...