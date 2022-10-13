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MasterChef dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 12 Ekim 2022 Çarşamba MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu, yeni takımlar nasıl oldu?

MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununu heyecanı!

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde ikinci dokunulmaz heyecanı yaşandı. 11 Ekim günü yayınlanan son bölümde mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele verirken en çok oy alan takım mavi takım oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu. MasterChef yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan ikinci isim belli oldu. İşte, 12 Ekim 2022 MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlığı alan takım hakkında merak edilenler...

13.10.2022 - 01:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Programın 11 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım kaptanları belli olurken, dokunulmazlığı kazanan takım ise mavi takım  oldu. Yarışmanın 12 Ekim Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan isim belli olurken programı severek takip edenler "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorusunayanıt arıyor. İşte, 12 Ekim 2022 MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı detayları...

  • MASTERCHEF İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANACAK?

    Sebze ve meyve konseptiyle gerçekleşen haftanın ikinci takım mücadelesinde kazanan takım Kırmızı takım oldu.

    Kıvanç, Metin ve Yağız üçe kalırken dokunulmazluk Yağız'ın oldu.

  • MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

    Haftanın ilk oyununda Atike ve Görkem kırmızı takımdan eleme adayı seçilirken, Çarşamba akşamı ilk gitme adayı Çağatay seçilmişti. Günün ikinci eleme adayı ise Kıvanç oldu.

  • ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

    Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule eleme potasında yer aldı. Son 3'e kalan Tolga, Burak ve Şule elenmemek için kıyasıya mücadele ederken hayallerin veda eden isim Şule oldu.

  • MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Ayaz - Kaptan

    Metin

    Çağatay

    Tayfun

    Yağız

    Kıvanç

    Barış

    Serpilay

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