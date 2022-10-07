TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef'te eleme gecesi öncesinde son dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Eleme potasına giden yarışmacıların belli olduğu akşamda, dokunulmazlığı kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 6 Ekim 2022 MasterChef hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte dokunulmazlığın sahibi...