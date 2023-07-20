TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı ve tansiyon hiç düşmediği MasterChef'te mavi ve kırmızı takım 3. dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başına geçiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 20 Temmuz MasterChef haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...