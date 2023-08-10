MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 10 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayları
MasterChef dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununun ardından MasterChef'te eleme adayları belli olacak. Mavi ve kırmızı takım şeflerin verdiği sürede en iyi tabakları çıkarmaya çalışacak. Heyecan tüm hızıyla devam ederken gözler "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 10 Ağustos 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar...
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MasterChef'te dokunulmazlık oyunu geceye damgasını vuruyor. Yeni haftada 4 eleme adayı belli olurken; bu akşamki mücadelelerin ardından 5. eleme adayı da netleşecek. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 10 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayları kim oldu, potaya kim gitti? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi açıklandığında haberimiz güncellenecek.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te bu haftanın eleme adayları şekillenmeye devam ediyor. Yeni haftanın ilk eleme adayları Eda, Çağatay, Sefa ve Barbaros oldu. Bu akşamki yarışın ardından 5. eleme adayı da kesinleşecek.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Sergen
Tahsin
Dilara
Ayaz
Tolga
Azize
Suna
Alican
Gamze
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KIRMIZI TAKIM
Barbaros
Eray
Tanya
Sefa
Esra
Batuhan
Çağatay
Barış
Eda
Mert
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.
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