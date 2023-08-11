MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 10 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayları
MasterChef dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununun ardından MasterChef'te eleme adayları belli olacak. Mavi ve kırmızı takım şeflerin verdiği sürede en iyi tabakları çıkarmaya çalışacak. Heyecan tüm hızıyla devam ederken gözler "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 10 Ağustos 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar...
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MasterChef'te dokunulmazlık oyunu geceye damgasını vurdu. Yeni haftada 4 eleme adayı belli olurken; bu akşamki mücadelelerin ardından 5. ve 6. eleme adayı da netleşti. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 10 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayları kim oldu, potaya kim gitti? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 10 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümünde; dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.
Ardından kırmızı takım yarışmacılarının aralarında gerçekleşen oyun sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Mert oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te akşam belirlenen eleme adayları Barış ve Eray oldu
Yeni haftanın ilk eleme adayları ise Eda, Çağatay, Sefa ve Barbaros olmuştu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Sergen
Tahsin
Dilara
Ayaz
Tolga
Azize
Suna
Alican
Gamze
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KIRMIZI TAKIM
Barbaros
Eray
Tanya
Sefa
Esra
Batuhan
Çağatay
Barış
Eda
Mert
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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.
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