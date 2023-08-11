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        Haberler Televizyon MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 10 Ağustos 2023 MasterChef All Star eleme adayları kim oldu ve potaya kim gitti?

        MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 10 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayları

        MasterChef dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununun ardından MasterChef'te eleme adayları belli olacak. Mavi ve kırmızı takım şeflerin verdiği sürede en iyi tabakları çıkarmaya çalışacak. Heyecan tüm hızıyla devam ederken gözler "MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 10 Ağustos 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 01:23
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        • 1

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu geceye damgasını vurdu. Yeni haftada 4 eleme adayı belli olurken; bu akşamki mücadelelerin ardından 5. ve 6. eleme adayı da netleşti. Peki, MasterChef dokunulmazlığı kim aldı? 10 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayları kim oldu, potaya kim gitti? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef Türkiye'nin 10 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümünde; dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.

          Ardından kırmızı takım yarışmacılarının aralarında gerçekleşen oyun sonrasında bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Mert oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te akşam belirlenen eleme adayları Barış ve Eray oldu

          Yeni haftanın ilk eleme adayları ise Eda, Çağatay, Sefa ve Barbaros olmuştu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM

          Sergen

          Tahsin

          Dilara

          Ayaz

          Tolga

          Azize

          Suna

          Alican

          Gamze

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Barbaros

          Eray

          Tanya

          Sefa

          Esra

          Batuhan

          Çağatay

          Barış

          Eda

          Mert

        • 6

          MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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