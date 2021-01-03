MasterChef Türkiye'de en heyecanlı an geldi. Barbaros Yoloğlu ve Serhat Doğramacı, altı aylık emeklerinin karşlığını aldı ve finale kalmayı başardılar. Kıyasıya rekabetin olduğu final akşamının birinci turunda yarışmacılar üçer farklı tabak çıkarttılar. İşte MasterChef finalistleri puan durumu ve son bölüm özeti...