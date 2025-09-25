MasterChef Çağatay ve Mehmet Şef arasında tartışma! MasterChef Çağatay elendi mi?
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her geçen gün yarışmacılar arasında rekabet artarken, tansiyon yükseliyor. MasterChef'in yeni bölümüne, Çağatay ve Mehmet Şef arasındaki tartışma geceye damga vuruyor. Yayınlanan fragmanında ikili arasındaki kavgada seslerin yükseldiği, Çağatay Doğanoğlu'nun Mehmet Şef'in üstüne yürüdüğü görülüyor. Peki, "MasterChef Çağatay elendi mi, neden kavga çıktı, Çağatay Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar...
MasterChef'Te yeni bölüm fragramanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda MasterChef Çağatay ve Mehmet Şef arasında sözlü bir tartışmanın yaşandığı görüldü. Sosyal medyada yankı uyandıran kavgada, MasterChef Çağatay'ın diskalifiye olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, MasterChef Çağatay elendi mi, neden kavga çıktı? MasterChef Çağatay kimdir, diskalifiye olacak mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ÇAĞATAY MEHMET ŞEF İLE NEDEN KAVGA ETTİ?
MasterChef'in yeni bölüm fragmanında, Çağatay'ın Mehmet Şef ile sözlü bir tartışma yaşandığı görüldü. Mehmet şef Çağatay'a "Bak seni geçen de uyardım, burada yarışmacılarla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa, yukarıya, çık dışarı yeter ya! "diyerek yarışmacıyı stüdyodan kovdu.
ÇAĞATAY MASTERCHEF'DEN ELENDİ Mİ?
MasterChef Çağatay'ın yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği henüz belli olmadı. Çağatay Doğanoğlu durumu 26 Eylül Cuma günü yayınlanacak yeni bölümde Mehmet Şef'in kararı ile belli olacak.
ÇAĞATAY DOĞANOĞLU KİMDİR?
Sezonun iddialı yarışmacıları arasında yer alan Çağatay, 27 yaşındaki doğma büyüme İstanbullu olduğu bilirken Finike bağlantısı olduğu da söyleniyor. Doğanoğlu’nun private chef olduğu biliniyor.
Aslında İstanbul’da bir ailenin özel şefiyken Afrika’ya gitme kararı aldığı da bilgiler arasında. Liberya’da bir madende aşçılık yapan Doğanoğlu’nun 50 kişiye günlük yemekler hazırladığı biliniyor.