Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef Çağatay elendi mi, Mehmet Şef ile neden kavga etti? Çağatay Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

        MasterChef Çağatay ve Mehmet Şef arasında tartışma! MasterChef Çağatay elendi mi?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her geçen gün yarışmacılar arasında rekabet artarken, tansiyon yükseliyor. MasterChef'in yeni bölümüne, Çağatay ve Mehmet Şef arasındaki tartışma geceye damga vuruyor. Yayınlanan fragmanında ikili arasındaki kavgada seslerin yükseldiği, Çağatay Doğanoğlu'nun Mehmet Şef'in üstüne yürüdüğü görülüyor. Peki, "MasterChef Çağatay elendi mi, neden kavga çıktı, Çağatay Doğanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 19:14 Güncelleme: 26.09.2025 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'Te yeni bölüm fragramanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda MasterChef Çağatay ve Mehmet Şef arasında sözlü bir tartışmanın yaşandığı görüldü. Sosyal medyada yankı uyandıran kavgada, MasterChef Çağatay'ın diskalifiye olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, MasterChef Çağatay elendi mi, neden kavga çıktı? MasterChef Çağatay kimdir, diskalifiye olacak mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ÇAĞATAY MEHMET ŞEF İLE NEDEN KAVGA ETTİ?

          MasterChef'in yeni bölüm fragmanında, Çağatay'ın Mehmet Şef ile sözlü bir tartışma yaşandığı görüldü. Mehmet şef Çağatay'a "Bak seni geçen de uyardım, burada yarışmacılarla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa, yukarıya, çık dışarı yeter ya! "diyerek yarışmacıyı stüdyodan kovdu.

        • 3

          ÇAĞATAY MASTERCHEF'DEN ELENDİ Mİ?

          MasterChef Çağatay'ın yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği henüz belli olmadı. Çağatay Doğanoğlu durumu 26 Eylül Cuma günü yayınlanacak yeni bölümde Mehmet Şef'in kararı ile belli olacak.

        • 4

          ÇAĞATAY DOĞANOĞLU KİMDİR?

          Sezonun iddialı yarışmacıları arasında yer alan Çağatay, 27 yaşındaki doğma büyüme İstanbullu olduğu bilirken Finike bağlantısı olduğu da söyleniyor. Doğanoğlu’nun private chef olduğu biliniyor.

          Aslında İstanbul’da bir ailenin özel şefiyken Afrika’ya gitme kararı aldığı da bilgiler arasında. Liberya’da bir madende aşçılık yapan Doğanoğlu’nun 50 kişiye günlük yemekler hazırladığı biliniyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Trump’tan koltuk jesti
        Trump’tan koltuk jesti
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Anne kız tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        Dursun Özbek'ten Liverpool sözleri!
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Habertürk Anasayfa