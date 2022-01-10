Ekranların bir klasiğe haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan finale doğru doruğa çıkmış durumda. İlgiyle izlenen yarışmanın takipçileri MasterChef finali ne zaman, nerede yapılacak ve ödül ne kadar olacak sorularının cevaplarını arıyor...