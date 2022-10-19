Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 19 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanaması izleyicilerde merak uyandırdı. Programı yakından takip eden izleyeci kitlesi, "MasterChef bugün yok mu, neden yok 19 Ekim 2022? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...