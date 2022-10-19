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MasterChef bugün yok mu, neden yok 19 Ekim 2022? MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MasterChef Türkiye bugün yok mu, neden yok 19 Ekim 2022?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. MasterChef'in 19 Ekim 2022 Çarşamba günü TV8 yayın akışında yer almaması izleyiciler tarafından merak konusu olurken, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı sorusu gündeme geldi. İşte merak edilen soruların yanıtı...

19.10.2022 - 20:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Haftanın her günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 19 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanaması izleyicilerde merak uyandırdı. Programı yakından takip eden izleyeci kitlesi, "MasterChef bugün yok mu, neden yok 19 Ekim 2022?  MasterChef Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • MASTERCHEF NEDEN YOK?

    Haftanın her günü TV8 ekranlarda yayınlanan MasterChef 19 Ekim Çarşamba bu akşam yayınlanmayacak. MasterChef yerine TV8 ekranlarının yeni dizisi Tuzak izleyiciyle buluşacak. Bu durumda çarşamba akşamları MasterChef yayın akışında yer almayacak.

     

  • MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    MasterChef yeni bölüm, çarşamba akşamları hariç haftanın her günü saat 20:00'da TV8 ekranlarında olmaya devam edecek. 20 Ekim Perşembe akşamı MasterChef yeni bölümü ile TV8'de yayınlanacak.

     

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Oynat Bakalım

    07:15 8’de Sağlık

    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:00 MasterChef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:30 Yazgı

    14:30 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Tuzak

    00:15 Tuzak

    01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    03:30 Doya Doya Moda

    05:00 Canım Annem

     

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