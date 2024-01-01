MasterChef'te final için geri sayım başladı. MasterChef 30 Aralık tarihinde yayınlanan son bölümde hatırlanacağı üzere Sergen yarışmaya 5. olarak veda ederken, son 4'e Hasan, Esra, Barbaros, Tahsin kalmıştı. Yarışmacılar kadar MasterChef yeni bölümün yayınlanacağı tarih de araştırılmaya başlandı. 1 Ocak yayın akışında MasterChef'in yer almaması, "MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef finali ne zaman, finalistler belli oldu mu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte MasterChef'e ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...