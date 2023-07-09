MasterChef bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
Sevilen yarışma programı MasterChef All Star 2023'te ana kadro tamamlandı. Yedek kadroların yavaş yavaş belli olduğu yarışma normalde 20.00 saatlerinde ekranlara geliyordu. İzleyiciler bu akşam MasterChef yarışmasının yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, bu akşam MasterChef var mı?
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MasterChef All Star Türkiye yarışması tüm heyecanı ile devam ediyor. Eski yarışmacılar ana kadroya girmek için kıran kırana mücadele veriyor. İzleyiciler normalde her gün 20.00 saatlerinde yayınlanan MasterChef yarışmasının bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte 9 Temmuz 2023 TV8 yayın akışı...
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MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?
MasterChef All Star Türkiye yarışmasının 9 Temmuz Pazar günü yayın saati değiştirildi. Normalde 20.00 saatlerinde ekrana gelen yarışma Hatayspor-Hull City hazırlık maçı nedeniyle 21.30'a ertelendi.
Yarışma maçın hemen ardından ekranlarda yer alacak.
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TV8 YAYIN AKIŞI
18:45 Maç Önü
19:30 "Hatayspor - Hull City" Hazırlık Maçı / Canlı
21:30 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm
01:15 Yabancı Sinema / Bir Zamanlar Batı
02:30 Dizi
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MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO İLK 20 YARIŞMACI BELLİ OLDU!
MasterChef All Star 2023'te ana kadroya giren 20 yarışmacı belli oldu.
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022
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MASTERCHEF ALL STAR YEDEK KADRODA KİMLER VAR?
MasterChef'te elemeler sonucunda ana kadroya giremeyen bazı isimler yedek olarak yarışmaya devam edecek. All Star yedek kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;
Araz
Azize
Celal
Duygu
Tayfun
Barış
Kaan