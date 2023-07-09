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        MasterChef bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

        Sevilen yarışma programı MasterChef All Star 2023'te ana kadro tamamlandı. Yedek kadroların yavaş yavaş belli olduğu yarışma normalde 20.00 saatlerinde ekranlara geliyordu. İzleyiciler bu akşam MasterChef yarışmasının yayınlanıp yayınlanmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, bu akşam MasterChef var mı?

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 21:53
        • 1

          MasterChef All Star Türkiye yarışması tüm heyecanı ile devam ediyor. Eski yarışmacılar ana kadroya girmek için kıran kırana mücadele veriyor. İzleyiciler normalde her gün 20.00 saatlerinde yayınlanan MasterChef yarışmasının bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte 9 Temmuz 2023 TV8 yayın akışı...

        • 2

          MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI?

          MasterChef All Star Türkiye yarışmasının 9 Temmuz Pazar günü yayın saati değiştirildi. Normalde 20.00 saatlerinde ekrana gelen yarışma Hatayspor-Hull City hazırlık maçı nedeniyle 21.30'a ertelendi.

          Yarışma maçın hemen ardından ekranlarda yer alacak.

           

        • 3

          TV8 YAYIN AKIŞI

          18:45 Maç Önü

          19:30 "Hatayspor - Hull City" Hazırlık Maçı / Canlı

          21:30 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm

          01:15 Yabancı Sinema / Bir Zamanlar Batı

          02:30 Dizi

           

        • 4

          MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO İLK 20 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

          MasterChef All Star 2023'te ana kadroya giren 20 yarışmacı belli oldu.

          1. Grup

           

          Güzide - 2019

           

          Suna - 2019

           

          Eda - 2019

           

          Batuhan - 2019

           

          Rıfat - 2019

           

          2. Grup

           

          Sefa - 2020

           

          Tanya - 2020

           

          Esra - 2020

           

          Eray - 2020

           

          Berker - 2020

           

          3. Grup

           

          Sergen - 2021

           

          Burcu - 2021

           

          Tahsin - 2021

           

          Dilara - 2021

           

          Mert - 2021

           

          4. Grup

           

          Çağatay - 2022

           

          Büşra - 2022

           

          Ayaz - 2022

           

          Gamze - 2022

           

          Tolga - 2022

           

        • 5

          MASTERCHEF ALL STAR YEDEK KADRODA KİMLER VAR?

          MasterChef'te elemeler sonucunda ana kadroya giremeyen bazı isimler yedek olarak yarışmaya devam edecek. All Star yedek kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

           

          Araz

           

          Azize

           

          Celal

           

          Duygu

           

          Tayfun

           

          Barış

           

          Kaan

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