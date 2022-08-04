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Masterchef birinci kim oldu, ana kadroya seçilen isim belli oldu mu? 4 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı, 4. isim kim oldu?

Masterchef birinci kim oldu, ana kadroya seçilen isim belli oldu mu? 4 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı?

MasterChef'te 4. tur final heyecanı yaşanıyor. MasterChef'te yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girişmiş durumda. Son programda ana kadroya seçilen 3. isim Onur olurken 4. turda kadroya kimin gireceği merak konusu oldu. Peki Masterchef birinci kim oldu, ana kadroya seçilen isim belli oldu mu? 4 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı? İşte detaylar...

04.08.2022 - 20:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef'te ana kadroya seçilen üçüncü isim belli olurken, dördüncü ismin kimin olacağı merak konusu oldu. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi ünlü isimlerin olduğu MasterChef Türkiye TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Peki Masterchef birinci kim oldu, ana kadroya seçilen isim belli oldu mu? 4 Ağustos 2022 Masterchef kim kazandı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN DÖRDÜNCÜ İSİM KİM OLDU?

    MasterChef'te ana kadroya giren dördüncü isim henüz belli olmadı. MasterChef'te 4. finalist bu akşam belli olacak.

  • MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen ilk yarışmacı Metin, İkinci isim ise Gamze olurken...

     

  • MasterChef'te ana kadroya giren son isim Onur olmuştu.

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