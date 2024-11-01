MASTERCHEF BEYZA AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MasterChef’e ana kadroya katılan Beyza Aydın 23 yaşındadır ve aslen Konyalıdır. Yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, yemek yapma konusundaki yeteneği ile dikkat çekiyor. Beyza, "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" diyerek kendine olan güvenini gösterdi.

İlk tura, avokado püresi ile tatlı-acı soslu çıtır karides yaparak katılan Masterchef Beyza jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan evet, Danilo Zanna'dan evet ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu oldu. 2. turda da 3'lü düelloda başarı elde eden Masterchef Beyza son tura geçti. Kendi grubundan birinci çıkan Masterchef Beyza ana kadroya dahil olan 16. yarışmacı oldu.