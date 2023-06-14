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MasterChef Barbaros kimdir? 2023 MasterChef All Star Barbaros Yoloğlu nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Barbaros kimdir? 2023 MasterChef All Star Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşında?

MasterChef, All Star konsepti ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonlarda yarışmaya damgasını vuran isimlerden oluşacak kadro şekillenmeye başlıyor. Bu noktada gözler eski MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu'nun hayatı hakkında bilgilere çevriildi. İşte, "MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtları ile ilgili detaylar...

Giriş: 14.06.2023 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MasterChef 2023 All Star 15 Haziran'da ilk bölümüyle yayınlanacak. Bu seneki yeni kadrolar eski yarışmacılardan oluşacak. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef Barbaros kimdir, mesleği ne ve nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, MasterChef Barbaros Yoloğlu ile ilgili bilinmesi gerekenler... 

  • MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

    26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı Spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

  • Yarışmaya katılmadan 2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş ve 2020-2021 döneminin ikincisi olmuştur.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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