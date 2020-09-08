MasterChef Arem kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef Arem Yüce izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosuna yedekten katılan Arem ilk yarışmasında kaptanlığı kazanma şansını yakaladı. İşte, MasterChef Arem hakkında detaylar...

MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR?

Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. "Yemek yapmak benim için bir tutku" diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok sevdiğinin altını çizdi.

Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyleyen Arem Yüce, aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye'de tamamlamaya geldiğini belirtiyor...

AREM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sıfat olan Arem kelimesi, Türkiye'de isim olarak da kullanılmaktadır.

Kelimesinin anlamı "alaca" veya "Benekli cisim" demektir.

Arapça kökenli olmasına karşın Osmanlıca bir kelime olan Arem asıl olarak "A'rem" şeklinde okunuyor.

Arem isminin kullanıldığı bölgelerde "Aram" ismi de genellikle kullanılır.

Aram da Osmanlıca kökenli ancak yine Arapça'dan geçme bir kelimedir. Kelimenin anlamı ise "Çölde bilinçli şekilde birileri tarafından konulan hedef, nişan" olarak kullanılır.

Aram aynı şekilde "Durma eğlenme, dinlenme, yerleşme istirahat, karar kılma" gibi anlamlarda da kullanılır.

Arangah kelimesi yine aynı kökenden gelir ve dinlenilecek yer anlamında kullanılır.