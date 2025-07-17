MASTERCHEF TÜRKİYE KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 5 yarışmacı belli oldu. MasterChef yeni bölümü ilk etabında ise ana kadroya yedeklerden Elif ve Bilal dahil oldu.

İkinci etabın konusu balık çorbası oldu. En iyi yemeği yapan Meryem ve Doğan kadroya yedeklerden dahil oldu.