MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 8. isim belli oluyor. Peki şimdiye dek ana kadroya kimler girdi?

10 AĞUSTOS MASTERCHEF 2021 ANA KADROYA KİMLER GİRDİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 7 yarışmacı açıklandı. Diğer 3 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat

* Milhan Erdem

* Dilara Başaran

* İbrahim Cingözler

* Tunahan Ak

* Şükrü

* Hamza

MASTERCHEF DÜN AKŞAM KİM KAZANDI?

Pazar akşamı ikinci grup mücadelesi başlamış ve patlıcan kebabı yemeği sonrası seçilen 6 kişi arasından Şükrü ikinci grupta ana kadroya giren ilk isim olmuştu. İlk 6'ya kalan isimler: Aras, Hamza, Hasan, Selda, Lara ve Merve oldu.

9 Ağustos'ta ana kadroya giren isim ise Hamza oldu!

Sevilen yarışmada ana kadroya katılacak 8. isim ise bu akşam belli olacak!