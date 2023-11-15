Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon MasterChef altın kaşık kim aldı? MasterChef altın kaşık nedir, neden atılır?

        MasterChef'te altın kaşığı kim aldı? MasterChef altın kaşık nedir, neden atılır?

        MasterChef'te altın kaşık atılması yeni bölüme damga vuruyor. Bu akşam Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinden yemek yapan kırmızı ve takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergiliyor. Yarışmacılardan biri hem en başarılı tabağı yaparken hem de sezonun ikinci altın kaşığını almaya hak kazanıyor. Bu bağlamda gözler "Masterchef'te kaşık atmak ne demek, altın kaşık nedir? sorularına çevrildi. İşte, MasterChef'te 2. altın kaşığı alan isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 17:31 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacı altın kaşık almaya hak kazanıyor. Yeni bölüm fragmanında Somer Şef bir tabağın sadece dokunulmazlık değil çok daha fazlasını kazandığını söylediği anlar yarışmaya damga vuruyor. Peki, MasterChef'te altın kaşığı kim aldı? MasterChef'te altın kaşık nedir, neden atılır? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF ALTIN KAŞIĞI KİM ALDI?

          Masterchef'in yeni bölüm fragmanında Danilo Şef'in elinde altın kaşık olduğu görüldü. Somer Şef "Sadece dokunulmazlık değil çok daha fazlasını kazanan tabak, Masterchef All Star'ın 2. altın kaşığını alan yarışmacı..." ifadesini kullanırken Danilo Şef'in altın kaşığı attı görüldü. Altın kaşığı alan isim henüz belli olmadı. Kaşığı kazanan yarışmacı yeni bölümde belli olacak ve açıklandığında haberimiz güncellenecek.

        • 3

          MASTERCHEF KAŞIK ATMA NEDİR?

          Aşçılık dünyasında sıklıkla kullanılan kaşık atma, öğrencilerin gururlanmasını sağlıyor. Bir şef eğer kaşık atıyor ise o yemeği çok beğendi anlamına geliyor. Şeflerin kaşık ya da çatal atması öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiç bir eksik bulmadıklarında başarılarını göstermek için yaptığı bir hareket olarak biliniyor. Bir şefin kaşık atması "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" anlamına geliyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze’den çocuklar ve kanser hastaları ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek
        Gazze’den çocuklar ve kanser hastaları ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Habertürk Anasayfa