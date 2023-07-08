Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        MasterChef All Star ilk yedek yarışmacı kim oldu?

        MasterChef All Star 2023 yarışması ana kadro tamamlandı. Dün akşam MasterChef'te ana kadroya girmek için mücadele edecek son yedek yarışmacılar belli olmuştu. 8 Temmuz Cumartesi akşamı ise ana kadrodan elenen ilk ismin yerine geçecek ilk yedek yarışmacı seçilecek. MasterChef'e devam edebilme şansını yakalayabilmek için yedek yarışmacılar kıyasıya rekaber edecek. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte 2023 MasterChef All Star ana ve yedek kadro tam liste...

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 20:11
        • 1

          MasterChef ana kadrosu tamamlandı. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde ekranlara gelen yarışmada ana kadro girmeye hak kazanan 20 ismin belirlenmesinin ardından yedek yarışmacılar da belli oldu. Bu akşam ise MasterChef'ten elenen ilk yarşmacının yerine geçecek ilk yedek yarışmacı seçilecek. "MasterChef kim kazandı? MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadroya kimler girdi?" soruları ise şimdiden merak edilmeye başladı. İşte 2023 MasterChef All Star ana kadro ve yedek kadro yarışmcıları...

        • 2

          MASTERCHEF KİM KAZANDI, YEDEK KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te bu sezon format gereği ana yarışmacıların yanı sıra All Star kadrosunda yedek isimlerde yer alıyor. Ana kadroya giremeyen yarışmacılar için bir şans daha olacak. Yedeklerdeki isimler yarışmaya veda eden isimlerin yerine kadroya dahil olabilecek. 7 Temmuz Cuma akşamı MasterChef'te jüri üyeleri yedek kadroyu belirlemek için değerlendirme yaptı. Gün sonunda en başarılı tabağı çıkartan isim yedek olarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Elenen isimler ise hayallerine ve MasterChef 2023 All Star'a veda etti. 

        • 3

          8 TEMMUZ MASTERCHEF İLK YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

          Yedek yarışmacılar MasterChef All Star'a dahil olabilmek için yarışıyor. Bu akşam ise yeni bölümle ekranlara gelecek olan yarışmada ana kadrodan elenen ilk ismin yerine geçecek olan ilk yedek yarışmacı seçilecek. MasterChef hayallerine kaldığı yerden devam etmek için yedek kadrodan yarışmacılar tabaklarını şeflere beğendirmek için performans sergileyecekler. Peki MasterChef All Star'a dahil olacak ilk yedek yarışmacı kim olacak? Merakla beklenen ilk yedek yarışmacı bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümün sonunda belli olacak. 

        • 4

          7 TEMMUZ MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

          MasterChef'te şeflerin yedek kadro değerlendirmeleri sona erdi. 7 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde en başarılı tabağı çıkartan isimler All Star'ın yedek yarışmacıları oldu. 

          Ekranlara gelen son bölümde MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler şöyle:

          Barış

          Kaan

          Tayfun

        • 5

          MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO İLK 20 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

          MasterChef All Star 2023'te ana kadroya giren 20 yarışmacı belli oldu.

          1. Grup

          Güzide - 2019

          Suna - 2019

          Eda - 2019

          Batuhan - 2019

          Rıfat - 2019

          2. Grup

          Sefa - 2020

          Tanya - 2020

          Esra - 2020

          Eray - 2020

          Berker - 2020

          3. Grup

          Sergen - 2021

          Burcu - 2021

          Tahsin - 2021

          Dilara - 2021

          Mert - 2021

          4. Grup

          Çağatay - 2022

          Büşra - 2022

          Ayaz - 2022

          Gamze - 2022

          Tolga - 2022

        • 6

          MASTERCHEF ALL STAR YEDEK KADRODA KİMLER VAR?

          MasterChef'te elemeler sonucunda ana kadroya giremeyen bazı isimler yedek olarak yarışmaya devam edecek. All Star yedek kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

          Araz

          Azize

          Celal

          Duygu

          Tayfun

          Barış

          Kaan

        • 7

          6 TEMMUZ PERŞEMBE ANA KADROYA GİREN 20. YARIŞMACI KİM OLDU? 

          MasterChef All Star 2023 yarışmasında 2022 grubundan ana kadroya girecek son isim belli oldu. Şeflerin tadımlarından sonra en çok beğendikleri bir isim 20. olarak MasterChef'te ana kadroya girmeye hak kazandı. Son isiminde belirlenmesiyle birlikte MasterChef All Star 2023 kadrosu tamamlanmış oldu. 

          2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 5. isim Tolga oldu.

        • 8

          5 TEMMUZ ÇARŞAMBA ANA KADROYA GİREN 19. YARIŞMACI KİM OLDU? 

          2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Gamze oldu.

        • 9

          4 TEMMUZ SALI ANA KADROYA GİREN 18. İSİM KİM OLDU? 

          2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 3. isim Ayaz oldu.

           

        • 10

          3 TEMMUZ PAZARTESİ ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU? 

          2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 2. isim Büşra oldu.

        • 11

          2 TEMMUZ PAZAR ANA KADROYA GİREN 16. İSİM KİM OLDU? 

          2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren ilk isim Çağatay oldu.

        • 12

          29 HAZİRAN PERŞEMBE MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren son isim Mert oldu.

        • 13

          28 HAZİRAN ÇARŞAMBA MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Dilara oldu.

        • 14

          MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

          Uğur Kardaş, 2018

          Cemre Uyanık, 2019

          Serhat Doğramacı, 2020

          Eren Kaşıkçı, 2021

          Metin Yavuz, 2022

        • 15
        • 16
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Özkan Uğur'u kaybettik
        Özkan Uğur'u kaybettik
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Galatasaray transferi bitirdi!
        Galatasaray transferi bitirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kirli ellere müsaade etmeyeceğiz
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Kavga ettiği eşine kurşun yağdırdı
        Beşiktaş'tan Okereke hamlesi!
        Beşiktaş'tan Okereke hamlesi!
        IAEA'dan Zaporijya açıklaması
        IAEA'dan Zaporijya açıklaması
        70 milyon Euro transfer kârı
        70 milyon Euro transfer kârı
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        Zihinsel engelli Gülseli nerede?
        Zihinsel engelli Gülseli nerede?
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Feci ölümde o taşın sırrı çözüldü!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        Menajeri İstanbul'a geldi!
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        İsveç'ten Kuran yakma eylemlerine karşı hamle
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        Arda Güler'in o sözleri manşet oldu!
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Kocaeli ve Sakarya'da sel baskını!
        Kocaeli ve Sakarya'da sel baskını!
        İntihardan vazgeçti ama...
        İntihardan vazgeçti ama...
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Gerçek halleri ve sosyal medya halleri
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü