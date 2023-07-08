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MasterChef ana kadrosu tamamlandı. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde ekranlara gelen yarışmada ana kadro girmeye hak kazanan 20 ismin belirlenmesinin ardından yedek yarışmacılar da belli oldu. Bu akşam ise MasterChef'ten elenen ilk yarşmacının yerine geçecek ilk yedek yarışmacı seçilecek. "MasterChef kim kazandı? MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadroya kimler girdi?" soruları ise şimdiden merak edilmeye başladı. İşte 2023 MasterChef All Star ana kadro ve yedek kadro yarışmcıları...

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MASTERCHEF KİM KAZANDI, YEDEK KADROYA KİM GİRDİ? MasterChef'te bu sezon format gereği ana yarışmacıların yanı sıra All Star kadrosunda yedek isimlerde yer alıyor. Ana kadroya giremeyen yarışmacılar için bir şans daha olacak. Yedeklerdeki isimler yarışmaya veda eden isimlerin yerine kadroya dahil olabilecek. 7 Temmuz Cuma akşamı MasterChef'te jüri üyeleri yedek kadroyu belirlemek için değerlendirme yaptı. Gün sonunda en başarılı tabağı çıkartan isim yedek olarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Elenen isimler ise hayallerine ve MasterChef 2023 All Star'a veda etti.

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8 TEMMUZ MASTERCHEF İLK YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU? Yedek yarışmacılar MasterChef All Star'a dahil olabilmek için yarışıyor. Bu akşam ise yeni bölümle ekranlara gelecek olan yarışmada ana kadrodan elenen ilk ismin yerine geçecek olan ilk yedek yarışmacı seçilecek. MasterChef hayallerine kaldığı yerden devam etmek için yedek kadrodan yarışmacılar tabaklarını şeflere beğendirmek için performans sergileyecekler. Peki MasterChef All Star'a dahil olacak ilk yedek yarışmacı kim olacak? Merakla beklenen ilk yedek yarışmacı bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümün sonunda belli olacak.

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7 TEMMUZ MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER OLDU? MasterChef'te şeflerin yedek kadro değerlendirmeleri sona erdi. 7 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde en başarılı tabağı çıkartan isimler All Star'ın yedek yarışmacıları oldu. Ekranlara gelen son bölümde MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler şöyle: Barış Kaan Tayfun

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MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO İLK 20 YARIŞMACI BELLİ OLDU! MasterChef All Star 2023'te ana kadroya giren 20 yarışmacı belli oldu. 1. Grup Güzide - 2019 Suna - 2019 Eda - 2019 Batuhan - 2019 Rıfat - 2019 2. Grup Sefa - 2020 Tanya - 2020 Esra - 2020 Eray - 2020 Berker - 2020 3. Grup Sergen - 2021 Burcu - 2021 Tahsin - 2021 Dilara - 2021 Mert - 2021 4. Grup Çağatay - 2022 Büşra - 2022 Ayaz - 2022 Gamze - 2022 Tolga - 2022

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MASTERCHEF ALL STAR YEDEK KADRODA KİMLER VAR? MasterChef'te elemeler sonucunda ana kadroya giremeyen bazı isimler yedek olarak yarışmaya devam edecek. All Star yedek kadrosunda yer alan isimler şu şekilde; Araz Azize Celal Duygu Tayfun Barış Kaan

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6 TEMMUZ PERŞEMBE ANA KADROYA GİREN 20. YARIŞMACI KİM OLDU? MasterChef All Star 2023 yarışmasında 2022 grubundan ana kadroya girecek son isim belli oldu. Şeflerin tadımlarından sonra en çok beğendikleri bir isim 20. olarak MasterChef'te ana kadroya girmeye hak kazandı. Son isiminde belirlenmesiyle birlikte MasterChef All Star 2023 kadrosu tamamlanmış oldu. 2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 5. isim Tolga oldu.

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5 TEMMUZ ÇARŞAMBA ANA KADROYA GİREN 19. YARIŞMACI KİM OLDU? 2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Gamze oldu.

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4 TEMMUZ SALI ANA KADROYA GİREN 18. İSİM KİM OLDU? 2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 3. isim Ayaz oldu.

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3 TEMMUZ PAZARTESİ ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU? 2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 2. isim Büşra oldu.

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2 TEMMUZ PAZAR ANA KADROYA GİREN 16. İSİM KİM OLDU? 2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren ilk isim Çağatay oldu.

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29 HAZİRAN PERŞEMBE MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ? 2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren son isim Mert oldu.

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28 HAZİRAN ÇARŞAMBA MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ? 2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Dilara oldu.

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MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI Uğur Kardaş, 2018 Cemre Uyanık, 2019 Serhat Doğramacı, 2020 Eren Kaşıkçı, 2021 Metin Yavuz, 2022

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