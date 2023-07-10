MasterChef All Star Türkiye'de ilk kaptan kim olacak? İşte, MasterChef 22. bölümde yaşananlar...
MasterChef All Star Türkiye'nin 22. bölümünde ana kadroya giren yarışmacılar arasında ilk kaptanlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar ilk kaptanlık mücadelesini kazanmak için tabaklarını hazır edecek. İşte, ilk kaptanlık oyununu kazanan MasterChef yarışmacısı...
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MasterChef All Star Türkiye yarışması heyecanı devam ediyor. Ana kadronun tamamlanması ile yarışmacılar ilk kez kaptanlık kazanmak için mücadele verecek. 9 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümde kadroya giren son yedek isim belli oldu.
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MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022
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SON YEDEK İSİM KİM OLDU?
MasterChef All Star Türkiye ana kadrosuna girecek son yedek isim Azize oldu.
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MASTERCHEF ALL STAR İLK TAKIM KAPTANLIĞI OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef All Star Türkiye'nin bu akşam yayınlanan 22. bölümünde ilk takım kapatının kim olacağı belli olacak. Kazanan yarışmacı belli olunca haberimize eklenecektir.