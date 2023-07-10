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        MasterChef All Star Türkiye'de ilk kaptan kim olacak? İşte, MasterChef 22. bölümde yaşananlar...

        MasterChef All Star Türkiye'nin 22. bölümünde ana kadroya giren yarışmacılar arasında ilk kaptanlık oyunu oynanacak. Yarışmacılar ilk kaptanlık mücadelesini kazanmak için tabaklarını hazır edecek. İşte, ilk kaptanlık oyununu kazanan MasterChef yarışmacısı...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 22:01
        • 1

          MasterChef All Star Türkiye yarışması heyecanı devam ediyor. Ana kadronun tamamlanması ile yarışmacılar ilk kez kaptanlık kazanmak için mücadele verecek. 9 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümde kadroya giren son yedek isim belli oldu.

        • 2

          MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?

          1. Grup

           

          Güzide - 2019

           

          Suna - 2019

           

          Eda - 2019

           

          Batuhan - 2019

           

          Rıfat - 2019

           

           

           

          2. Grup

           

          Sefa - 2020

           

          Tanya - 2020

           

          Esra - 2020

           

          Eray - 2020

           

          Berker - 2020

           

           

           

          3. Grup

           

          Sergen - 2021

           

          Burcu - 2021

           

          Tahsin - 2021

           

          Dilara - 2021

           

          Mert - 2021

           

           

           

          4. Grup

           

          Çağatay - 2022

           

          Büşra - 2022

           

          Ayaz - 2022

           

          Gamze - 2022

           

          Tolga - 2022

           

        • 3

          SON YEDEK İSİM KİM OLDU?

          MasterChef All Star Türkiye ana kadrosuna girecek son yedek isim Azize oldu.

           

        • 4

          MASTERCHEF ALL STAR İLK TAKIM KAPTANLIĞI OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef All Star Türkiye'nin bu akşam yayınlanan 22. bölümünde ilk takım kapatının kim olacağı belli olacak. Kazanan yarışmacı belli olunca haberimize eklenecektir.

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