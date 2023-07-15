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        MasterChef All Star Türkiye'de eleme potasına kim girdi?

        MasterChef Türkiye All Star yarışmasının 26. bölümünde yarışmacılar arasından 7. eleme adayı potaya gönderilecek. Mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının ortak yarıştığı bu bölümde eleme potasına girecek yarışmacının kim olacağı merak ediliyor. İşte, MasterChef'te eleme potasına giren 7. yarışmacı...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 23:11
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        • 1

          MasterChef Türkiye All Star yarışmasının 26. bölümünde yarışmacılardan Adana Güveci yapılması istendi. Şeflerin değerlendirilmesi ardından en iyi güveç yapan yarışmacı belli olacak. Adana Güveci başarısız yapan yarışmacı 7. eleme adayı olarak potaya girecek.

        • 2

          MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?

          Bu akşam oynanacak oyundan sonra 5. eleme adayı Eray oldu ve 6. eleme adayı ise Eda oldu.

          MasterChef'te kırmızı takımdan 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker. Mavi takımdan ise 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

          MasterChef'te Sefa, Tanya, Güzide, Dilara, Büşra, Çağatay, Eda, Tolga arasından potaya gidecek isim belli olacak.

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