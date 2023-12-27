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        Haberler Televizyon MasterChef All Star ne zaman bitiyor? 2023 MasterChef final tarihi belli oldu mu? İşte son 7'ye kalan yarışmacılar

        MasterChef All Star ne zaman bitiyor? MasterChef final tarihi belli oldu mu?

        MasterChef All Star'da final için geri sayım başladı. Son 7 yarışmacının kaldığı yarışmada mücadele dozu artarken, Somer, Mehmet ve Danilo şef yarışmacıları terletmeye devam ediyor. MasterChef'te sona yaklaşılırken, final tarihi televizyon izleyicisinin gündemini meşgul etmeye başladı. Yarışmacı sayısının azalması ile takım oyunları yerini bireysel yarışmalara bıraktı. İşte 2023 MasterChef All Star'ın sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 00:26 Güncelleme: 27.12.2023 - 00:26
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        • 1

          MasterChef'te adım adım finale gidiliyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı MasterChef'te final tarihi merak konusu oldu. Somer Şef yarışmacı sayısının 7'ye düşmesiyle yeni bir döneme girileceğine vurgu yaparken, bireysel yarışmalara geçileceğini açıkladı. Peki, "MasterChef All Star ne zaman bitiyor? 2023 MasterChef final tarihi belli oldu mu?" İşte MasterChef final tarihi...

        • 2

          MASTERCHEF NE ZAMAN BİTECEK?

          MasterChef All Star'da 7 yarışmacının kalmasının ardından takım oyunu yerini bireysel oyunlara bıraktı.

          Elenen 3 yarışmacı ile kalan 4 finalist, yarı final ve final etaplarında yer alacak...

          Survivor All Star sezonunun 1 Ocak'ta başlayacak olması nedeniyle Masterchef finalinin 31 Aralık tarihine kadar yapılması bekleniyor.

        • 3

          MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER KALDI?

          Barbaros

          Esra

          Eren

        • 4

          Tahsin

          Hasan

        • 5

          Sergen

          Kıvanç

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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