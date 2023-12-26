MasterChef'te adım adım finale gidiliyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı MasterChef'te final tarihi merak konusu oldu. Somer Şef yarışmacı sayısının 7'ye düşmesiyle yeni bir döneme girileceğine vurgu yaparken, bireysel yarışmalara geçileceğini açıkladı. Peki, "MasterChef All Star ne zaman bitiyor? 2023 MasterChef final tarihi belli oldu mu?" İşte MasterChef final tarihi...