MasterChef All Star ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin jüri üyeliğini oluşturduğu yemek programı MasterChef'te haftanın eleme adayları günün sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef All Star dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 19 Temmuz MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...