MASTERCHEF'TE DÜELLO HEYECANI!

Mavi ve kırmızı takım kaptanını karşı karşıya getiren düello oyununda, şefler Barbaros ve Tolga'dan 30 süre içerisinde 35 tane lokma dökmelerini istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda düello oyununun kazananı kırmızı takım kaptanı Tolga oldu. Düello oyununu kazanan kırmızı takım bir sonraki günün yemeğini öğrenme avantajını yakaladı.