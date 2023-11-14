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        Haberler Televizyon MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef eleme adayı kim olacak? İşte MasterChef yeni takımlar

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef eleme adayı kim olacak?

        MasterChef All Star'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak Tanya'nın veda ettiği yarışmada dün yeni takımlar ile yeni takım kaptanları belli oldu ve gözler bu akşamki dokunulmazlık oyununa çevrildi. İşte, MasterChef dokunulmazlık oyunu öncesi yarışmada son yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 18:59 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:59
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        • 1

          MasterChef All Star'fa haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının ilk düellosuna sahne olacak oyun öncesi yarışmada son yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın ilk eleme adayının belli olacağı gün öncesi son gelişmeler...

        • 2

          13 KASIM MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Barbaros oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucu mavi takım kaptanı seçilen Barbaros kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçti.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DÜELLO HEYECANI!

          Mavi ve kırmızı takım kaptanını karşı karşıya getiren düello oyununda, şefler Barbaros ve Tolga'dan 30 süre içerisinde 35 tane lokma dökmelerini istedi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda düello oyununun kazananı kırmızı takım kaptanı Tolga oldu. Düello oyununu kazanan kırmızı takım bir sonraki günün yemeğini öğrenme avantajını yakaladı.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları

          Mavi Takım

          Barbaros (Takım kaptanı)

          Tahsin

          Sergen

          Ayaz

          Dilara

          Cemre

          Alican

        • 5

          Kırmızı Takım

          Tolga (Takım kaptanı)

          Eren

          Kıvanç

          Hasan

          Esra

          Batuhan

        • 6

          MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?

          MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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