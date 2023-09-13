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        Haberler Televizyon MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Eylül Salı 2023 MasterChef eleme potasına kim, hangi yarışmacılar gitti?

        MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

        MasterChef All Star yarışma programında dokunulmazlık heyecanı sona erdi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programının yeni bölümünde mavi ve kırmızı takımlar dokunulmazlığı almak için çaba sarf etti. Yarışmayı takip eden seyirciler dokunulmazlığı kazanan isimleri merak ediyor. Hint yemeklerini tadan Mehmet, Danilo ve Somer Şefler dokunulmazlığı kazanan isimler ve eleme adaylarını potaya gönderildi. İşte 12 Eylül 2023 MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan isim hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:54
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        • 1

          MasterChef All Star programında haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşandı. 12 Eylül Salı akşamı yayınlanan programın yeni bölümünde gergin anlar yaşanırken dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme potasına gidecek olan yarışmacı netlik kazandı. 11 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde mavi takım kaptanı Alican olurken kırmızı takım kaptanı ise Ayaz oldu. Gözler 12 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya çevrildi. İşte 12 Eylül 2023 MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          MASTECHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          MasterChef Türkiye All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. 12 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim yarışmanın yeni bölümünün yayımlanmasının ardından açıklandı.

          MasterChef All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan Kırmızı Takım olurken Esra dokunulmaz oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ALL STAR 12 EYLÜL ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef 12 Eylül Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde eleme adayı belli oldu. Haftanın ilk eleme adayı Barbaros olurken 2. eleme adayı ise Eda oldu.

        • 4

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU!

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Alican oldu. Mavi takım kaptanı Alican, kırmızı takım kaptanı olarak Ayaz'ı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturacak.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te haftanın yeni takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

          Mavi takım

          Alican (Kaptan)

          Barbaros

          Kıvanç

          Tolga

          Esra

          Azize

          Kerem

          Sefa

          Eda

          Kırmızı takım

          Ayaz (Kaptan)

          Tahsin

          Hasan

          Sergen

          Dilara

          Gamze

          Tanya

          Barış

          Batuhan

          11 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef elenen isim açıklandı. Ayaz, Tanya ve Sefa ilk turda başarılı oldu ve potadan kurtuldu. Eda ile Suna eleme potasında yarıştı. Yemekten çıkan kalamar kıkırdağı nedeniyle Suna elenen isim oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
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