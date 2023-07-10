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        MasterChef All Star'da son yedek yarışmacı kim oldu? 9 Temmuz MasterChef'te yedekler kimler?

        MasterChef All Star yarışmasında ana kadro geçtiğimiz günlerde tamamlandı, ilk yedekler de belli olduktan sonra bu akşam MasterChef ekranlarında son yedek isim de açıklandı. Son yedek yarışmacının da belli olması ile MasterChef All Star sezonu resmen başladı. İşte, 9 Temmuz Pazar MasterChef son yedek yarışmacısı...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 00:40
        • 1

          MasterChef All Star Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Ana kadro tamamlanırken geçtiğimiz günlerde yedek isimlere dahil olmak için yarışmacılar kıran kırana bir mücadele verdi. 9 Temmuz 2023 Pazar akşamında ise MasterChef All Star Türkiye'nin son yedek ismi belli oldu.

        • 2

          MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO 

          1. Grup

          Güzide - 2019

          Suna - 2019

          Eda - 2019

          Batuhan - 2019

          Rıfat - 2019

           

          2. Grup

          Sefa - 2020

          Tanya - 2020

          Esra - 2020

          Eray - 2020

          Berker - 2020

           

          3. Grup

          Sergen - 2021

          Burcu - 2021

          Tahsin - 2021

          Dilara - 2021

          Mert - 2021

           

          4. Grup

          Çağatay - 2022

          Büşra - 2022

          Ayaz - 2022

          Gamze - 2022

          Tolga - 2022

           

        • 3

          SON YEDEK İSİM KİM OLDU?

          MasterChef All Star Türkiye ana kadrosuna girecek son yedek isim Hakan, Duygu, Tayfun, Ebru ve Celal arasından çıkan isim Azize oldu.

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