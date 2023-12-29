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        Haberler Televizyon MasterChef All Star'da son ceket! 29 Aralık MasterChef'te 5. ceketin sahibi kim oldu, son ceketi kim kazandı?

        MasterChef'te son ceket! 29 Aralık MasterChef'te 5. ceketin sahibi kim oldu, son ceketi kim kazandı?

        MasterChef All Star'da son şef ceketi sahibini buluyor. İki etaplı oyunun sonunda 1 yarışmacı 5. ceketin sahibi olurken, 2 yarışmacı ise yarışmaya veda ediyor. İlk etapta yarışmacılardan; esmer bulgur, nar, Mengen peynirinden oluşan malzelerden yaratıcı bir yemek yapmalarını istenecek. İkinci etabın konsepti ise Maksut Aşkar şefin kuzu göbeği mantarından özel yemeği olacak. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak MasterChef'te bir yarışmacı son ceketin sahibi olacak. İşte 29 Aralık 2023 MasterChef'te 5. ceketin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:38
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        • 1

          MasterChef'te heyecan sürüyor. Yarışmacılar şef ceketini kazanmak için tezgah başına geçiyor. Tahsin, Barbaros, Esra, Sergen'in ardından, 5 şef ceketinin sahibi, bu akşamın sonunda şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda belli olacak. Pekl, "29 Aralık MasterChef'te 5. ceketin sahibi kim oldu, son ceketi kim kazandı?" İşte 29 Aralık 2023 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          29 ARALIK 2023 MASTERCHEF'TE HAFTANIN SON CEKETİNİ KİM ALACAK?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak. Haftanın son şef ceketini kazanan yarışmacı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak. 2 yarışmacı ise yarışmaya veda edecek.

        • 3

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK CEKETİNİ KİM ALDI?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi belli oldu. Tahsin toplamda 50 puan alarak MasterChef'te ilk şef ceketinin sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN İKİNCİ CEKETİNİ KİM ALDI?

          MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26 Aralık Salı akşamı haftanın ikinci ceketinin sahibi Barbaros oldu.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ÜÇÜNCÜ CEKETİNİ KİM KAZANDI?

          MasterChef üçüncü beyaz ceketin sahibi Esra oldu

        • 6

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN DÖRDÜNCÜ CEKETİ KİMİN OLDU?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda şef ceketinin sahibi Sergen oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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