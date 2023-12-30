MasterChef'te şef ceketleri sahibini buldu. Son 5 yarışmacının kaldığı programda yarışmacılar en iyi 4 yarışmacı arasına girmek için tezgah başına geçecek. Üç etabın sonunda en az puanı alan yarışmacı hayallerine ve yarışmaya veda edecek. Peki "30 Aralık MasterChef kim elendi, son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu mu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...